Beni confiscati, a Quarto altre due ville assegnate ad associazioni che si occupano di autismo

Beni confiscati, a Quarto due strutture sottratte ad esponenti del clan Polverino sono state assegnate ad una associazione temporanea di imprese, composta dalle cooperative sociali Fattoria nel Parco, Proxima Centauri e Eureka2000, che hanno creato un partenariato con altre cinque realtà associative e cooperative, che da anni si occupano di autismo.

«Continua il nostro impegno convinto e continuo in tema di gestione e assegnazione di beni confiscati - dice il sindaco di Quarto Antonio Sabino - In questi due grandi immobili saranno accolti nei prossimi mesi fino a 25 persone, per lo più bambini e adolescenti, affetti da disturbi dello spettro autistico, della sindrome di Asperger e delle patologie correlate. Tutto ciò mi emoziona - aggiunge - perché in questi anni ho incontrato decine di famiglie che lamentavano una assenza di strutture pubbliche e noi ora realizziamo questo sogno a Quarto e, per di più, in due beni confiscati».