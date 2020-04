Beni sequestrati, l'ultimo sfregio al Casale da Padeira: devastato il parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non bastavano gli atti vandalici ripetutamente perpetrati nel corso degli anni, le razzie di marmi, sculture, arredi e persino i furti di cavi di rame.L'ultimo sfregio ha colpito il patrimonio del verde, con l'abbattimento selvaggio di ben sette alberi da fusto, tra i quali diverse querce centenarie che facevano parte dei giardini del, bene sequestrato nel cuore della collina dei Camaldoli per abusivismo edilizio e poi affidato alla custodia del Comune di Napoli. Uno scempio. Adesso però quest'ultima incursione all'interno di un bene immobiliare lasciato marcire da anni finirà in un fascicolo della Procura, dopo una denuncia dettagliata.A scoprire e denunciare l'ennesima intrusione nel bene posto sotto sigilli è stato, titolare del terreno di 53mila metri quadri sul quale era stato edificato abusivamente un resort di lusso; nel procedimento il Comune di Napoli si era costituito parte civile, ottenendone poi anche la custodia. Ma da quel giorno - era il 28 novembre del 2012 - il bene è stato lasciato cadere a pezzi, e con esso i giardini e il patrimonio floro-vivaistico. Un pessimo esempio di come lo Stato gestisce immobili che potrebbero avere invece una legittima destinazione a finalità sociali. Questa volta, però, è stato lo stesso Polverino a passare al contrattacco, con una dettagliata denuncia depositata il 9 aprile scorso alla Polizia locale. «La struttura - si legge - affidata un giro di ronda giornaliero alla Polizia locale antiabusivismo di Chiaiano (che a quanto pare non possiede però nemmeno le chiavi dei cancelli di ingresso) è stata più volte fatta oggetto di molteplici atti vandalici, tutti da me sempre regolarmente denunciati. Voglio ancora segnalare a chi di dovere che il custode giudiziale nominato è inadempiente nel compito che gli è stato affidato».Come documentano le foto, chi ha fatto irruzione per sradicare e tagliare di netto alberi e arbusti ha agito indisturbato. Per ore, e forse per intere giornate. Dopo aver distrutto querce, tigli ed altri alberi di alto fusto, ha poi abbandonato rami, legna e fogliame nei viali. Circostanza che rende peraltro legittimo immaginare le conseguenze devastanti che anche un incendio potrebbe determinare allo stato dei luoghi: nel 2017 il 16/08 qui scoppiò già un incendio che richiese l'intervento di un elicottero. Per mettere a segno lo scempio è stata usata una sega elettrica, si direbbe un lavoro da professionisti. E - almeno a giudicare dalle immagini, che mostrano un fogliame ormai rinsecchito - irruzione e devastazione devono risalire a non poco tempo fa.Una vicenda surreale, assurda. Casale da Padeira assurge a paradigma di certa inefficienza amministrativa, di una burocrazia farraginosa e - paradossalmente - distruttrice di beni che avrebbero potuto avere ben altra destinazione. Ma c'è di più. Nell'esposto consegnato si legge un altro dato inquietante che, se confermato, pone altri dubbi e nuovi interrogativi. «Voglio precisare che questa è la mia 37 diffida», scrive Polverino. Trentasette segnalazioni sarebbero dunque cadute nel vuoto, finite a occupare qualche scaffale d'archivio. Perché - come ha documentato recentemente il nostro giornale anche con riprese e immagini - l'immobile e le sue pertinenze poste sotto la tutela (?) pubblica è ogni giorno che passa sempre più uno scheletro rinsecchito. Ora ad avvizzire e a restare legna per camino arrivano anche i tronchi di alberi che restano comunque patrimonio di quel polmone d'ossigeno (più volte purtroppo assaltato, è vero) che resta il Parco dei Camaldoli. Nella indifferenza generale e sotto l'inesorabile scorrere del tempo va in malora una struttura immobiliare e un parco che avrebbe non solo potuto avere finalità sociali, ma garantire anche posti di lavoro. E tanti: magari a una cooperativa giovanile. «Mi auguro che alla 37esima denuncia vengano presi provvedimenti - conclude Polverino - E chiedo alle forze dell'ordine un sopralluogo e indagini celeri per individuare i responsabili di questo ennesimo scempio».