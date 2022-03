Sconti benzina, a Napoli è falsa partenza: caos alle pompe, pochi abbassano i prezzi

Carburante: la lotteria degli sconti. Il calo-carburanti doveva partire il 22 marzo, ma pochi benzinai – solo 1 su 8 tra quelli monitorati dal Mattino – ieri, e almeno fino al primo pomeriggio, applicavano il calmiere dei prezzi previsto dal governo e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal titolo «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» (un taglio delle accise di 25 centesimi per benzina e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati