Tifoso napoletano spara in aria a Bergamo dopo il gol di Oliveira: denunciato

In un eccesso di entusiasmo nel manifestare la sua fede calcistica per il Napoli, domenica pomeriggio è sceso in strada nel quartiere Malpensata mentre si stava disputando il match contro la Salernitana (poi finito 1-1 grazie al pareggio che ha costretto i partenopei a rinviare la festa scudetto) e ha esploso diversi colpi di pistola in aria dopo il gol di Mathias Olivera. Oggi il tifoso napoletano, rintracciato dalla questura di Bergamo grazie anche a un filmato che è girato sui social, è stato denunciato per aver sparato in pubblico, oltre che per porto ingiustificato di armi. Il giovane, di 19 anni, abita in provincia di Bergamo: stamattina la sua abitazione è stata perquisita. Sequestrata una scacciacani priva del previsto tappo rosso che ne indica l'inoffensività.