Berlusconi, il ricordo commosso dei napoletani: «Se ne va un pezzo d’Italia»

«Il Cavaliere è stato un pezzo del nostro Paese. Un uomo che ha dato lavoro a tante persone». Vincenzo, edicolante di piazza Dante, ricorda così Silvio Berlusconi mentre tra le mani stringe la prima pagina del Mattino che annuncia la fine di un’era: «Al di la delle simpatie politiche non può che non dispiacere».

È difatti un dolore bipartisan quello dei napoletani nei confronti dell’ex presidente del Consiglio, deceduto nella giornata di ieri all’età di 86 anni, che coinvolge tutta la città e le sue diverse stratificazioni sociali unendo adulti e giovani nel rimpianto per la perdita «di una persona a cui volevamo un sacco di bene» dice Dora, anziana commerciante di Forcella.

Salvatore, invece, rammenta l’amore che Berlusconi aveva per Napoli: «Amava molto la nostra città – osserva - sognava di vivere qui, si sentiva napoletano e questo lo ricorderemo sempre: il rammarico per la sua scomparsa è davvero grande».

A ricordare il fondatore di Forza Italia sono anche tanti giovani, ragazzi che non erano nemmeno nati quando l’imprenditore lombardo decise di entrare in politica: «Appena ho appreso la notizia sono stato molto dispiaciuto – spiega Mario, napoletano ma sostenitore del Milan – da tifoso ho visto con mio padre le grandi cose che ha fatto per la squadra poi politicamente ha sicuramente cambiato l’Italia intera».

Per il coetaneo Christian, oltre la fede calcistica, resta il rimpianto per la perdita di «un napoletano nato a Milano»: «Io sono tifoso del Napoli però l’ho stimato tanto come uomo, le parole dolci che spese per la nostra città resteranno sempre nel cuore di noi napoletani».

Un rispetto, unito alla nostalgia, che già da ieri è ben visibile lungo i vicoli del centro storico cittadino dove, tra i tanti festoni dedicati agli azzurri campioni d’Italia, sono apparsi numerosi manifesti funebri realizzati dell'agenzia Salvatore Kaiser per dedicare un «buon viaggio» al Cavaliere. Necrologi che immediatamente hanno suscitato la curiosità dei tanti turisti presenti in città. Il signor Romano, in visita a Napoli con la sua famiglia da Trieste, si ferma persino ad immortalare con il proprio smartphone il particolare annuncio funebre: «Onestamente – chiarisce – non mi aspettavo di trovare questi manifesti a Napoli però il popolo napoletano è anche questo: una comunità fatta di persone gentili».

Dirigendosi verso la celeberrima via dei pastori di San Gregorio Armeno gli omaggi si trasformano in arte e tradizione tra le bancarelle che espongono, in prima fila, le tante statuette ritraenti il profilo di Silvio Berlusconi. Nella storica bottega dei Ferrigno, dove all’ingresso è esposta anche una foto che ritrae l’ex Premier con il maestro artigiano Giuseppe Ferrigno, per l’occasione è stato realizzato un particolarissimo mezzo busto raffigurante Berlusconi con le braccia aperte mentre «sale in purgatorio».

«Ricordo una volta che mio padre gli realizzò una statuetta e lui scherzando gli disse “maestro ma mi avete fatto un poco troppo bassino” – racconta il maestro dei presepi, Marco Ferrigno – papà gli rispose che “gli uomini grandi non si misuravano in centimetri” e lui sorrise». «Oggi – precisa amareggiato – è come se mi avesse lasciato uno zio. Berlusconi è stato parte della nostra vita e credo che rimarrà per sempre nella storia del nostro Paese».