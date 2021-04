Girolamini, l'ex Fi Dell'Utri assolto: «Ignaro della provenienza dei libri»

«Il resto di niente», ci vuole il titolo di un libro per spiegare ciò che è rimasto della lunga inchiesta che ha visto per anni imputato l'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri. Ieri il Tribunale di Napoli ha pubblicato le motivazioni della sentenza che ha assolto «per non aver commesso il fatto» il fondatore di Fi nella vicenda del trafugamento dei testi antichi dalla biblioteca dei Girolamini. Quattordici i libri che l'ex...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati