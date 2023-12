È caccia a 361 opere librarie saccheggiate dall’antica biblioteca dei Girolamini, nel cuore di Napoli. Con un decreto di sequestro preventivo la Procura ha dato mandato ai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio di rintracciare i preziosi volumi. Si tratta di uno step investigativo successivo al primo grande sequestro avvenuto nel 2012 quando un’inchiesta della Procura mise in luce la triste sorte toccata al complesso monumentale di via Duomo, depredato per anni delle sue opere più prestigiose. I volumi da cercare risalgono al ‘500 e al ‘600 e recuperarli è il compito che la Procura guidata da Nicola Gratteri ha affidato ai carabinieri. Le ricerche saranno indirizzate tra collezionisti, antiquari e bibliofili, oltre che nelle case d’asta di tutto il mondo.



A coordinare gli accertamenti sarà la pm Giorgia De Ponte, del pool guidato dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli. «Al provvedimento di sequestro - spiega in una nota il procuratore Gratteri - si è giunti dopo una lunga e paziente attività di inventario avviata all’indomani del sequestro, disposto nel 2012, del complesso monumentale gravemente depredato e saccheggiato nel corso degli anni, con migliaia di libri, parte dei quali illecitamente asportati e commercializzati all’estero». «L’opera di inventario dei beni trafugati - si legge sempre nella nota - è risultata estremamente difficoltosa in ragione del “caos organizzato” posto in essere da precedenti gestioni del complesso monumentale direttamente coinvolte nell’attività di spoliazione dell’eccezionale patrimonio archivistico e librario della biblioteca».

Oggi la Biblioteca è oggetto di un importante intervento di restauro, il complesso monumentale è stato restituito a una nuova gestione, mancano però molte opere di pregio, quelle che i carabinieri dovranno adesso recuperare nel vasto e complesso mondo dei collezionisti privati e delle case d’asta internazionali. Per favorire le ricerche e stimolare consegne spontanee, i titoli dei volumi mancanti saranno anche pubblicati su riviste specializzate. Era il 24 maggio 2012 quando l’inchiesta sul saccheggio dei Girolamini arrivò a una prima svolta. Tra i personaggi al centro dell’indagine ci fu Marino Massimo De Caro, direttore della struttura fino al precedente 19 aprile quando si autosospese dall’incarico dopo una perquisizione preventiva nei locali dell’antica biblioteca. Si contarono 257 volumi spariti dalla struttura che risultava “”gravemente e forse irrimediabilmente smembrata e mutilata”” attraverso furti compiuti in maniera sistematica, quasi sempre di notte, e ripresi dalle telecamere quando due dipendenti della biblioteca si improvvisarono detective essendosi accorti di alcune anomalie. Dalle prime ispezioni emersero i primi scenari di devastazione: scaffali svuotati, altri con evidenti ammanchi di volumi, libri sparsi sui tavoli o chiusi in scatole di cartone avvolte con nastro adesivo e ammassate in luoghi diversi da quelli in cui avrebbero dovuto trovarsi.



Si stimò un danno di circa 20 milioni di euro. «Ho fatto ritrovare moltissimi volumi ma i più importanti non li ho fatti sparire io», furono le parole che De Caro pronunciò in aula. «Tra le opere rubate c’era la Maniscalcheria di Federico II, manoscritto del ‘300 sull’arte equestre che può considerarsi il più importante volume della biblioteca, oserei dire la Gioconda dei Girolamini».

«Ma se è vero - ragionò in aula - che quel manoscritto doveva essere nella cassaforte insieme a una trentina di testi sottoposti a controllo ogni anno, come mai quello che era la Gioconda non era segnalato nei cataloghi?». L’ex direttore ammise di aver sottratto circa duemila volumi e descrisse la triste situazione ereditata nella biblioteca fra catalogazioni incomplete e un “elenco dei mancanti” con oltre 1500 titoli, il 10% dei volumi della sala Vico, una delle principali del complesso moumentale.