Mercoledì 2 Ottobre 2019, 09:12

Linea dura doveva essere e linea dura è stata. E così il bilancio dei controlli avviati dalla polizia municipale sulle biciclette elettriche che sfrecciano per le strade di Sorrento, a cominciare dalle zone a traffico limitato e dal centro storico, cresce di ora in ora. I dati ufficiali parlano di 15 mezzi controllati, tre sottoposti a sequestro e multe per centinaia di euro ai «furbetti delle due ruote». Numeri destinati a crescere nelle prossime ore, quando i caschi bianchi estenderanno gli accertamenti all'intero territorio comunale.