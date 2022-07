Bici elettriche modificate. Rese potenti come scooter. A Torre Annunziata i carabinieri hanno esaminato 15 modelli, di cui 14 sono risultati alterati, in grado di raggiungere velocità superiori a quelle previste. Pedalata assistita trasfromata in acceleratore. Due ruote sequestrate, sanzioni per 42mila euro.