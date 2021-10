Bici elettriche “truccate” per andare più veloci: scatta il sequestro nel Napoletano

Dieci persone denunciate e multe per 64.000 euro. È il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata nel comune di Boscoreale. In tutto 69 le persone identificate, 48 i veicoli esaminati. Grazie alla collaborazione con il personale tecnico della Motorizzazione Civile, sono state controllate 28 bici a pedalata assistita, dieci delle quali sono risultate irregolari perché alterate in modo da superare la velocità massima consentita. Assimilabili ai tradizionali veicoli a motore, le bici sono state sequestrate e i proprietari sanzionati secondo le violazioni del codice della strada: 64.000 euro il valore complessivo delle multe notificate.

Una coppia invece risponderà di furto di energia elettrica. La loro abitazione di via Promiscua è risultata alimentata da un cavo allacciato direttamente alla rete elettrica nazionale, senza il filtro del contatore. Un'alterazione nei rilievi dei consumi che costerà loro una denuncia penale e il pagamento di tutti gli arretrati stimati. Un uomo di 32 anni già noto alle forze dell'ordine è stato inoltre fermato a bordo di un'auto posta sotto sequestro. È finito nei guai perché il veicolo non poteva circolare e si è ritrovato anche con una denuncia penale. Vendeva frutti di mare senza alcuna autorizzazione un uomo di 46 anni: il suo «negozio» abusivo a cielo aperto era posizionato in via Settetermini. Trenta i chili di mitili sequestrati perché ritenuti in pessime condizioni igieniche. Infine una denuncia per guida senza patente per un quarantenne sorpreso alla guida di uno scooter di grossa cilindrata senza alcun titolo abilitativo.