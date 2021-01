Bidoni a ridosso del mare, allarme rifiuti speciali nella strada del molo borbonico di Ercolano

ERCOLANO. Grossi barili abbandonati nella strada che dà accesso al molo borbonico, a due passi dal mare: allarme rifiuti speciali in via Marittima. A lanciarlo sono i residenti dell’arteria nota ai turisti e ai runners come l’approdo naturale alla banchina ercolanese. Una strada percorsa ogni giorno da decine di persone ma costantemente preda, quando calano le ombre, di sversamenti illegali perpetrati da ignoti che, approfittando della scarsa luminosità e del ridotto transito pedonale, gettano di tutto.

Stavolta però i residenti si sono risvegliati con tre fusti in ferro ben sigillati lasciati nella zona dove insiste anche il complesso turistico-ricettivo della Quattroventi: «La prima reazione è stata di rabbia - racconta Antonella, che abita in zona - poi sono scattate le segnalazioni agli organi preposti, in particolare alla polizia municipale. Finora però alle nostre richieste non sono corrisposti sopralluoghi in zona».

La paura è che dentro qui barili possano celarsi rifiuti speciali o perfino sostanze chimiche, vista anche l’accortezza con la quale sono stati sigillati.

Come se non bastasse, nella zona sono stati «sversati» anche due wc e un lavandino, oltre a rifiuti di vario genere, a ridosso di un muro pericolante che presenta un grosso buco attraverso il quale sono stati introdotti altri scarti gettati alla rinfusa: «Anche nel caso di questo pericolo - afferma un’altra residente - addirittura da quasi un anno, facciamo segnalazioni al Comune senza ricevere risposte. Ad ogni pioggia il foro si allarga, è l’unico accorgimento che hanno adottato le autorità competenti è stata una sorta di transennamento con del nastro rosso assolutamente inadeguato. Speriamo solo che non si decidano di fare qualcosa di serio solo quando qualcuno si farà male sul serio».

