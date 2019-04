Bidoni dell'umido usati come cestini: a Portici spuntano i lucchetti anti-incivili

Martedì 23 Aprile 2019, 19:44

Raccolta differenziata, a Portici sono in privati a correre ai ripari. In giornata in giro per la città sono infatti spuntati alcuni bidoni dell'umido chiusi con catena e lucchetto per evitare lo sversamento di rifiuti non idonei al loro interno. Una misura estrema - ai limiti dell'illecito, per qualcuno - che mira ad impedire ai passanti o comunque ai residenti incivili di compromettere l'operato virtuoso di esercizi commerciali o di interi condomini.Inizialmente si era pensato a una misura poco ortodossa dell'amministrazione o della stessa Leucopetra per provare ad arginare il problema. A smentire questa voce è stato direttamente l'assessore all'Ambiente del Comune di Portici Maurizio Minichino: «Noi non c'entriamo nulla - ha affermato il delegato della giunta Cuomo -, non è stata intrapresa alcuna iniziativa pubblica in questo senso. Opereremo comunque i necessari controlli per comprendere la natura del fenomeno». A destare stupore, comunque, è l'inciviltà di fondo che in città porta a ideare simili soluzioni.Negli ultimi anni, secondo i dati MySir, la percentuale di raccolta a Portici si è sempre attestata sotto la fatidica soglia del 60%. Il dato medio del 2018 non è andato oltre il 56,6%, in calo rispetto al 57,3% dei dodici mesi precedenti. La politica di sensibilizzazione attuata negli ultimi tempi dai vertici di palazzo Campitelli dovrebbe comunque contribuire in maniera decisiva a risollevare la situazione in questa prima parte del 2019. Lo stesso sindaco Enzo Cuomo, nelle scorse settimane, ha denunciato gli sversamenti illeciti di alcuni esercizi commerciali del territorio.