Biglietti bus e metro, ecco l'App del Consorzio UnicoCampani

UnicoCampania è l’APP ufficiale del Consorzio UnicoCampania che ti dà la possibilità di acquistare tutti i Titoli Integrati UNICO e i titoli aziendali delle Consorziate.

La nuova App UnicoCampania prevede 3 nuove sezioni:

La prima, "Acquista ticket", consente di comprare i biglietti e gli abbonamenti mensili con immediatezza. Due le possibilità: scegliere i titoli a tariffa fissa o, attraverso le soluzioni di viaggio, inserire i comuni origine e destinazione così la APP restituirà tutti i titoli acquistabili.

La seconda sezione è dedicata a "Calcola il percorso", inserendo l’indirizzo di partenza e quello di destinazione, l’applicazione restituisce tutte le informazioni sul tragitto, con le diverse alternative disponibili: le linee da prendere, l’orario di partenza, il tempo di percorrenza, se sono presenti cambi ed il costo del biglietto. Una volta scelto il tragitto migliore, all’utente viene mostrato il riepilogo del tragitto e gli viene data la possibilità di aumentare il numero di biglietti della stessa tipologia da acquistare. Dopodiché, deve solo procedere all’acquisto con i principali strumenti di pagamento elettronico (carta di credito o attraverso la ricarica di un borsellino elettronico).

La terza sezione, “I miei titoli”, contiene tutti i biglietti acquistati, pronti per essere attivati all’inizio del viaggio, ma anche quelli scaduti, con la possibilità di riacquistarli con grande semplicità. Infatti, grazie alla funzione di Attivazione del contratto è possibile acquistare comodamente i biglietti necessari e utilizzarli all’occorrenza: prima di salire sul mezzo di trasporto pubblico, l’utente deve procedere alla scelta del biglietto tra quelli presenti e selezionarlo; verrà inviato alla schermata di riepilogo e, cliccando sul pulsante “Attiva”, avvierà il processo di attivazione del contratto stesso, operazione analoga a quella che si faceva quando si obliteravano i vecchi titoli magnetici.



Per acquistare i biglietti ti basta creare un account con mail e password e scegliere fra ricaricare il credito in app o usare uno dei tanti metodi di pagamento disponibili come carte di credito Mastercard e Visa, Satispay, SisalPay, Masterpass, Postepay e PayPal (per importi da €50 in su).

Puoi anche registrare la tua carta di credito ed utilizzarla quando ti serve, senza reinserire tutti i dati ogni volta. Con il tuo account personale potrai avere sempre con te i titoli di viaggio, nella sezione I miei titoli, ma anche accedere alla lista completa di tutti gli acquisti nell’Elenco movimenti. Le aziende aderenti al Consorzio, su cui viaggiare con i biglietti integrati digitali, sono:

ABCD MOBILITÀ

AIR MOBILITÀ

ANM

AUTOLINEE EREDI ARTUTO LAMANNA

AUTOLINEE SCAI

BUSITALIA CAMPANIA

CLP

CONSORZIO CIAV

CONSORZIO COSAT

CTP

DAV

EAV

FRANCESCO & GIUSEPPE MANSI

SITASUD

TRENITALIA

TROTTA BUS SERVICES