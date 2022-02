Il bilancio dei controlli in strada effettuati dagli agenti di polizia

Frattaminore, controlli straordinari in via Giovanni XXIII, in via Turati, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, in piazza San Maurizio, in piazza Crispi e in piazza Atella. Nel corso dell’attività, sono state identificate 206 persone, di cui 42 con precedenti di polizia, e controllate 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Controllate anche 112 autovetture di cui una sottoposta a sequestro amministrativo e contestate tre violazioni del Codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, mancato uso delle cinture di sicurezza e trasporto di persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione.



