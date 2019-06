Lunedì 24 Giugno 2019, 08:47

Si terranno oggi alle ore 17, nella chiesa Santa Maria ad Montes di Marano, le esequie della piccola Sofia Maiorano, la bimba di soli cinque mesi deceduta ieri in ospedale. La neonata viveva con i genitori nella zona di Torre Caracciolo, popolosa frazione di Marano a ridosso della collina dei Camaldoli.Il decesso sarebbe avvenuto, almeno secondo le prime ricostruzioni, in seguito a non meglio precisate complicazioni. La bimba era ricoverata da diversi giorni e pare soffrisse di alcune patologie. Sotto choc l'intera comunità di Torre Caracciolo. I familiari della piccola Sofia sono molto noti in zona.