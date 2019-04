Bimba di 7 anni muore dopo una caduta, mistero sulle cause

Mercoledì 3 Aprile 2019, 23:39

Mistero sulla morte di una bambina di sette anni della comunità rom di Castellammare. La piccola a seguito di una caduta si era ferita al ginocchio. Un banale incidente che invece è stato letale per la piccola che poco dopo ha cominciato ad avere febbre alta e lamentare forti dolori alla testa.Presso l'ospedale San Leonardo i medici hanno escluso che avesse contratto malattie infettive o la meningite, ma intanto le condizioni della bambina continuavano a peggiorare. Il coma la piccola è stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove dopo 24 ore il suo cuore ha smesso di battere. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, le ultime grida di dolore la piccola le ha lanciate nell'ospedale napoletano, poiil suo cervello ha smesso di funzionare fino al decesso avvenuto mercoledì sera. Sulle cause della morte si avanza l'ipotesi che possa essere un problema legato al sistema immunitario della bimba. La comunità rom stabiese è sotto choc, i genitori quando martedi mattina avevano capito che la figlia sarebbe stata trasferita a Napoli hanno chiesto aiuto in Comune. La famiglia che vive nel centro antico di Castellammare non aveva ne i soldi ne un'auto con cui seguire la loro bimba, e il supporto economico di alcuni volontari ha permesso loro di raggiungere il Santobono e stare vicino alla loro bimba fino agli ultimi momenti di vita.