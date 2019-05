Martedì 7 Maggio 2019, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in mattinata a Napoli per il simposio Cotec al San Carlo, si è recato all'ospedale Santobono dove è ricoverata la piccola Noemi, ferita nel corso di una sparatoria a piazza Nazionale. Mattarella ha raggiunto il Santobono poco dopo le 16.Il Presidente, nella sua breve visita in ospedale, ha incontrato i genitori della piccola e i medici del reparto, che ha ringraziato per il loro lavoro. Il Capo dello Stato ha lasciato Napoli per fare rientro a Roma.