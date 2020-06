«Ho rifatto l'osso in 3D per poi creare la protesi ora la bimba ha l'udito»

Intervento record al Santobono restituisce l'udito a una bambina ipoacusica dalla nascita per una malformazione congenita. È la prima volta che in Italia si effettua questo tipo di operazione in età pediatrica con l'uso di tecniche di ricostruzione di modelli anatomici in 3D per simulare l'intervento prima dell'operazione e ridurre al minimo i rischi. A capo del team del Santobono Antonio Della Volpe, responsabile dell'Unita di Chirurgia protesica della sordità infantile, uno dei massimi esperti in Europa. Il successo dell'operazione è il frutto del lavoro di un team multidisciplinare formato da chirurghi (De Lucia, Varricchio, e Granata insieme a Della Volpe), Neuroradiologo (Covelli) ed Ingegnere Biomedico (Iuppariello). Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha inviato un affettuoso saluto alla bambina e ai suoi genitori complimentandosi con l'equipe medica e chirurgica. «Questo intervento unico in Italia avviene in Campania - ha commentato - a Napoli, al Santobono-Pausilipon Fondazione, una delle eccellenze della nostra Sanità».

LEGGI ANCHE Napoli, intervento record al Santobono

Dottor Della Volpe, quanti anni ha la bimba che avete operato e che tipo di problema aveva?

«La bambina ha 4 anni, è abruzzese ed è giunta alla nostra osservazione qualche mese fa. È nata con una malformazione congenita, la mancanza dell'orecchio destro (Atresia Auris)».

In cosa consiste esattamente tale deficit?

«Nell'assenza del padiglione auricolare, del condotto uditivo esterno e dell'orecchio medio formato a sua volta dalla catena degli ossicini, (staffa, incudine e martello) essenziali per la trasmissione delle onde sonore all'orecchio interno dove ci sono un liquido e le strutture nervose della coclea».

Come mai si interviene solo a 4 anni?

«I genitori erano giustamente preoccupati per l'avvio delle attività scolastiche ben consapevoli che la funzionalità di un solo orecchio inficia lo sviluppo cognitivo della bambina interferendo con l'apprendimento scolastico. Le aree del cervello non raggiunte da impulsi si atrofizzano e vengono colonizzate da attività e funzioni cerebrali limitrofe. Ciò comporta la perdita irreversibile della funzione uditiva».

Come siete riusciti a sostituire le parti dell'orecchio mancanti?

«Con l'utilizzo di moderni software di elaborazione di immagine è stato prodotto, a partire dall'esame Tac, un modello digitale tridimensionale della zona di osso su cui dovevamo impiantare la protesi. Un modellino sintetico per capire più accuratamente l'anatomia del paziente e stabilire il miglior posizionamento della protesi che deve essere avvitata sull'osso senza creare danni alle strutture circostanti e alle meningi».

Quanto è grande la protesi?

«Ha le dimensioni di una moneta da un euro e lo spessore di 3,5 mm ed è alloggiata sulla parte retroartocolare l'osso mastoide. L'integrazione ossea avviene in circa 20 giorni ed è praticamente definitiva. All'esterno resta solo una piccola cicatrice».

Come avviene la trasmissione del suono?

«Le onde sonore raggiungono la protesi che è come un sandwich in cui c'è la pelle all'esterno, il magnete al centro e l'osso all'interno. I suoni sono elaborati dal processore che mette in vibrazione la coclea in cui circola un liquido le cui onde fanno vibrare delle strutture simili a lunghe ciglia che mettono in azione il nervo acustico che trasmette l'informazione al cervello».

In che modo la mancanza di suono inficia l'apprendimento?

«Avere la trasmissione del suono da un solo lato del cervello fa perdere la profondità dei suoni, impedisce la piena comprensione del linguaggio e dei rumori e soprattutto induce una progressiva perdita di varie funzioni corticali».

Quali?

«Non si è in grado di sentire e discernere in ambiente rumoroso e si ha una perdita specifica della cosiddetta memoria di lavoro che influisce sull'aspetto cognitivo. Per spiegarlo semplicemente con un'espressione comune e popolare la persona colpita da tale deficit sembra L'asino in mezzo ai suoni in quanto non è più in grado di discriminare tutte le fonti sonore e in alcuni casi viene inficiato anche il linguaggio in una spirale che investe tutta la vita sociale e cognitiva del paziente».

Qual era la soluzione precedente adottata?

«Si utilizzava un archetto metallico esterno, tipo quello per tenere i capelli, che però è molto più impattante sulla vita di relazione».

Il padiglione auricolare sarà ricostruito?

«Sarà una scelta della bambina quando sarà adolescente. Con i capelli non ci sarà alcun segno visibile ma la ragazza a 16 o 17 anni potrà decidere di ricorrere ad una protesi del padiglione indistinguibile dalla struttura anatomica mancante».

Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA