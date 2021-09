«Ossa più fragili, bimbi a rischio cadute: più incidenti in casa. Colpa del pc»

Cadono in casa. E le fratture che riportano i bambini sono più difficilli da trattare. Colpa del peso, «nettamente al di sopra della media, soprattutto in Campania». Ad affermarlo è Pasquale Guida, direttore del reparto di Ortopedia del Santobono di Napoli e presidente del congresso della Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica (Sitop) in programma il 30 settembre e il 1° ottobre a Napoli e in diretta streaming. E l'esperto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati