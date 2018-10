«Bambini camorristi? Non esistono, ci sono piuttosto bambini che sono vittime di genitori camorristi». Lo ha detto il presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli Patrizia Esposito a margine del convegno «Strade sbagliate, vie alternative», svolto al carcere minorile di Nisida in occasione del Concorso letterario per i detenuti «Carlo Castelli».



«Se un genitore - ha spiegato - educa il proprio figlio a sei anni, a otto anni a confezionare droga o a consegnarla mettendosi a bordo di motorini magari rubati o con targhino contraffatto, quelli sono disvalori camorristici che meritano e impongono l'attenzione del tribunale per i minorenni a tutela di quei bambini perché venga loro assicurato un futuro diverso».

Venerdì 5 Ottobre 2018, 17:45

