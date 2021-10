Bimbo autistico sparisce, ritrovato grazie ai caschi bianchi di Ercolano

Mattinata di terrore per i genitori di un bimbo autistico di otto anni che sfuggito al controllo di mamma è papà ha fatto perdere le sue tracce. Il piccolo si è allontanato mentre era in via circonvallazione a Torre del Greco. In preda alla disperazione subito i genitori hanno sporto denuncia.

Il bimbo fortunatamente,grazie il tempestivo intervento degli agenti della polizia municipale di Ercolano che ha raccolto la segnalazione è stato ritrovato sano e salvo in via Villanova nella periferia della città degli scavi. Il bimbo in poco più di un ora aveva percorso più di tre kilometri.