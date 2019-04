Lunedì 29 Aprile 2019, 15:31

Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, è stato ricoverato al pronto soccorso del Santobono un bambino di Mondragone in codice tra giallo e quasi rosso con diversi morsi di cane. L'animale deve avere ripetutamente azzannato il piccolo in varie parti del corpo, anche in testa. Il bambino era accompagnato dai parenti ed è stato ricoverato in chirurgia d'urgenza.