Bimbo bullizzato e picchiato nel Napoletano: «Costretto a cambiare scuola»

Domenica 3 Marzo 2019, 14:00

I primi malumori Gaetano (nome di fantasia) li aveva mostrati subito dopo la pausa natalizia. Timore di andare a scuola, quasi a voler evitare qualcosa. Ma si sa, in molti dopo un lungo stop non mostrano piacere di tornare tra i banchi. Specie quando si hanno sette anni, come il protagonista di questa storia. La scena è cambiata quando la mamma pochi giorni dopo come la donna ha descritto in una denuncia presentata alla Procura di Torre Annunziata ha visto il figlio tornare a casa con una ferita alla testa. Ma anche qui la reticenza del bambino era forte e nonostante la madre avesse ripetutamente chiesto al piccolo se fosse stato picchiato, quest'ultimo aveva continuato a negare. Il 16 gennaio però la scena si è ripetuta. Ancora ferite e stavolta Gaetano ammette: «Sono stato picchiato a scuola da ragazzini più grandi».