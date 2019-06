Sabato 29 Giugno 2019, 19:55

Un infermiere ha salvato la vita ad un bambino di 3 anni che stava soffocando dopo aver inferito una monetina da 5 centesimi: è accaduto nei pressi dell'uscita di via Masullo della Strada Statale Quater Domitiana a Quarto.«Io e il mio collega abbiamo visto una macchina ferma con una signora che teneva in braccio un bambino di circa 3 anni - racconta Alfredo Battocchio, l'infermiere che è intervenuto, della Intersecurity Onlus che dà supporto al 118 dell'Asl Napoli 2 Nord - la donna mi dice che il suo piccolo, seduto nel sediolone sul sedile posteriore, respirava male e dava colpi di tosse. In quel momento guardo il bambino e intuisco che sta soffocando, così metto in atto le manovre di disostruzione. Dopo vari passaggi il piccolo espelle dalla bocca una monetina da 5 centesimi e riprende a respirare autonomamente. Poi la donna ha portato il figlio al pronto soccorso».