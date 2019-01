Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione in via Marconi, a Cardito. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli. Un terzo minore, di 4 anni, è illeso. Sul fatto indaga la Polizia allertata da una telefonata. Le cause della morte del bambino sono ancora in corso di accertamento. Sul posto gli agenti stanno ascoltando la mamma e il compagno di quest'ultima.

Domenica 27 Gennaio 2019, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2019 16:55

