Bimbo di nove mesi ricoverato pieno di lividi, la nonna: «È ammalato, io non c'entro»

Indagini a tutto campo della polizia per ricostruire le giornate del piccolo Ciro, il neonato ricoverato ieri mattina, al Santobono, in condizioni cliniche fortemente compromesse. Sul bimbo di 9 mesi, assistito dai medici per lesioni, gravi ematomi, fratture agli arti e alle clavicole, oltre a una condizione distrofica e un quadro respiratorio affaticato, gli investigatori procedono con le ricerche su due fronti. Da un lato, i poliziotti indagano per capire come si svolgeva la quotidianità del piccolo e chi, effettivamente, si prendeva cura di lui, affidato recentemente alla nonna materna, insieme al suo gemello, ora affidato temporaneamente a una casa famiglia. Dall'altro, invece, seguono ora dopo ora, gli esiti degli accertamenti sanitari a cui Ciro è stato sottoposto e che sono, di fatto, l'elemento chiave per i detective. L'inchiesta nata da un fascicolo della Procura dei Minori di Napoli dovrà fornire risposte sulle gravi condizioni cliniche del bimbo, chiarendo la loro causalità o meno con situazioni di maltrattamento. Nella casa dove vivevano i gemellini che ieri hanno compiuto 9 mesi, sono rimasti ora i genitori dei piccoli e la nonna materna che non si tira indietro nel dare spiegazioni sull'accaduto.

LEGGI ANCHE Bimbo di 9 mesi ricoverato pieno di lividi

Signora, lei come nonna materna è affidataria di Ciro e del suo gemello. Può dirci come si sente?

«Non vivo e non viviamo più. La mia famiglia ora è distrutta e quello che ci fa soffrire è non avere i bimbi in casa con noi. Mi guardo intorno e vedo le piccole culle vuote, i loro giochini, le dispense piene degli alimenti che scegliamo con cura e non mi sembra possibile che stiano con altre persone. Il fratellino avrebbero potuto affidarlo ad altri parenti, come mia sorella o congiunti che non sono degli estranei. Io ho allevato quattro figli e mia figlia, che ha avuto i gemelli, ultimamente non mangiava neanche più a causa delle preoccupazioni per il piccolino che soffre da quando è nato di alcune patologie».

Se la sente di chiarire perché il neonato è in condizioni cliniche così precarie?

«Non faccio il medico ma noi familiari, per primi, ci siamo preoccupati di una serie di problematiche di cui mio nipote soffre da tempo. Le sue condizioni di salute sono causate dalle malattie che ha e per le quali lo abbiamo portato da specialisti e, venerdì scorso, da un pediatra privato. Ha una patologia che condiziona le piastrine e gli procura lividi e anche una fragilità ossea, oltre a importanti carenze di vitamine. Queste condizioni gli portano una grande stanchezza e, ogni giorno, ci disperiamo per farlo mangiare. Ho ancora impressa la sua immagine di pochi giorni fa quando cercava di gattonare. Tentava di alzarsi sulle braccine a fatica, ora qualcuno mi spiega come potrebbe farlo con delle dolorose fratture?».

Signora, lei intende dire che il bimbo non ha subito alcuna violenza?

«Certamente. Quei bambini sono tutta la nostra vita e non c'è mai stato nessuno tra noi familiari che ha alzato un solo dito su mio nipote. Il solo pensiero mi distrugge. Persino il piccolo cane che abbiamo è trattato come un principino, figuriamoci i miei nipoti. Non ci sono mai stati maltrattamenti e, a dimostrazione di questo, è il fatto che il fratellino gemello che non soffre di alcuna patologia, è perfettamente sano. Quando si è sparsa la notizia, mi sono venute a trovare molte persone del vicinato a casa. Erano tutti sconvolti perché sanno quanto amiamo questi bimbi. C'è addirittura chi ci ha detto che sarebbe pronto a testimoniare per noi, questo ci fa piacere ma siamo tutti distrutti».

Se lei potesse, cosa chiederebbe ora a chi svolge le indagini?

«A questo punto voglio che vadano a fondo e, alla fine di questa vicenda, chiederemo i danni soprattutto morali per l'incubo che stiamo attraversando. Non auguro a nessuno di dover fare i conti con le patologie di cui soffre mio nipote e di cui noi familiari ci siamo preoccupati da sempre. Ora spero che le indagini possano concludersi in fretta perché l'unica cosa che voglio veramente è riavere i miei nipoti a casa. Per il resto da questo momento, ci penserà il nostro avvocato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA