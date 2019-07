Bimbo travolto da auto pirata nel Napoletano, l'annuncio del padre: «Luca è fuori pericolo»

Domenica 28 Luglio 2019, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTICI – Il 13 giugno scorso la famiglia del piccolo Luca piombava nel peggiore degli incubi: l’11enne porticese fu investito da un'auto pirata e ridotto in fin di vita.Dopo giorni di silenzio e preghiera, scanditi soltanto da qualche aggiornamento sulle condizioni del piccolo che miracolosamente è sopravvissuto alle gravissime lesioni, a rompere il silenzio è suo padre.Con una lunga lettera affidata ai social, dove la famiglia ha costantemente raccolto appoggio, calore e solidarietà dall’intera comunità porticese, l’uomo spiega quella che è l’attuale situazione di suo figlio.«Ci sono volute tre lunghe settimane di rianimazione per sciogliere la prognosi – scrive il papà del bimbo - la strada è ancora molto lunga, il trauma cranico è stato molto forte e molti altri i problemi che stiamo affrontando e lentamente risolvendo. Ci vorranno molti mesi di riabilitazione e non so mio figlio se tornerà come prima, ma non ci importa: l'importante che è vivo e sta bene e deve solo recuperare, ha avuto un vero miracolo, e gli daremo tutto quello di cui ha bisogno».L’incidente avvenne in via Martiri di via Fani, dove Luca era fermo sulle strisce pedonali col suo cagnolino e qualche metro dietro sua nonna. Un’auto, guidata da un 41enne intercettato qualche ora dopo dalla polizia municipale, lo centrò in pieno, senza nemmeno fermarsi.«Questa esperienza ci ha portato vicino a Dio – si legge ancora nel testo della missiva - preghiamo tanto per Luca e per gli altri bambini, e credetemi ne hanno proprio bisogno sempre». Poi il padre del ragazzino si sofferma anche sui vari ringraziamenti: «Ringrazio Padre Domenico parroco della nostra parrocchia, la scuola Don Peppe Diana, la Preside, i docenti, i genitori e tutti i bambini, i vecchi amici delle elementari e medie, la scuola Calcio atletico Portici di cui presidente Ciro Sforza, il sindaco Vincenzo Cuomo che ci è stato vicino rispettando il nostro dolore».Infine, parole da cui trapela anche la grande rabbia per quanto accaduto al suo bambino: «Era doveroso scrivere questo post anche per dare un messaggio a chi guida in modo irresponsabile o con superficialità, che in quel secondo, o per il cellulare, o per accendere una sigaretta o per qualsiasi altra distrazione, si può rovinare la vita ad una persona e distruggere una famiglia».