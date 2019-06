Bimbo travolto da auto pirata nel Napoletano, nuovo intervento per il piccolo Luca

Venerdì 14 Giugno 2019, 09:24

Portici. Una notte d’angoscia e di amarezza, quella appena trascorsa per la famiglia del piccolo Luca. Il ragazzino investito ieri mattina in via Martiri di via Fani da un’auto e ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli in condizioni molto gravi.Stanotte intorno alle quattro i medici sono dovuti intervenire con una ulteriore operazione chirurgica, in quanto il piccolo mostrava evidenti segni di peggioramento. Un pericolo che i camici bianchi hanno almeno al momento aggirato con l’ulteriore intervento, ma che purtroppo non basterà a dichiarare il bambino fuori pericolo.La frattura alla base del cranio ha provocato anche diversi ematomi, gli stessi che stanno causano non poche complicazioni. Luca è ricoverato in rianimazione e le prossime 24 ore saranno quelle più delicate.Tanta la solidarietà attorno alla sua famiglia, con migliaia di messaggi giunti attraverso ogni mezzo di comunicazione ai suoi genitori. L’apprensione è tanta così come la voglia di rivedere il sorriso di quel bambino tanto amato dai suoi concittadini.Luca è stato travolto da un 41enne alla guida di una Fiat Panda, nella zona periferica di Portici. L’uomo, rintracciato e denunciato da polizia e vigili dopo essere fuggito via senza prestare soccorso, ha poi affermato di non aver visto nulla. La sua posizione, intanto, potrebbe cambiare già nelle prossime ore.