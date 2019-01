Bimbo ucciso a Cardito. Nunzia, un'amica di Tony a Pomeriggio 5: «Ha un figlio con un'altra donna. È un mostro»

Giovedì 31 Gennaio 2019, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 18:14

, il bimbo di 7 anni ucciso a. A Pomeriggio 5 si torna a parlare della omicidio efferato avvenuto in provincia di Napoli, che ha gelato tutta l'Italia. Ospite in collegamento,, un'amica di famiglia di Tony che ha raccontato la sua versione dei fatti: «Tony Essobdi Badre (il patrigno reo confesso, ndr) è un».Nunzia avrebbe raccontato: «Quella mattina alla fine non sono andata a prendere il caffè a casa loro. Poi abbiamo ricevuto una telefonata dal fratello di Tony, Raffaele, che ci ha raccontato l'accaduto. Mi sono precipitata a casa della mamma di Tony, ho caricato tutti in macchina, anche(la mamma di Giuseppe, ndr), per correre in ospedale. Ma mi ha chiamato la questura e mi ha detto di andare lì. Ho dovuto portare la figlia piccola di Valentina che è stata messa in un centro.».E avrebbe aggiunto: «Non ho mai visto i lividi sui bambini, altrimenti avrei chiamato i carabinieri. Con Tony portavamo i nostri figli insieme a scuola e lui mi aveva detto che con Valentina stava bene e stava cambiando vita. Sembravano una famiglia modello, invece era un mostro. Il fratello Raffaele non lo considera più un fratello».E infine l'ultima dichiarazione è per la mamma Valentina: «Perché non hai chiesto aiuto? Che ti serviva il calore nel letto?».