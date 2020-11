Ergastolo per Tony Essobtri Badri, ritenuto responsabile dell’omicidio del piccolo Giuseppe, ucciso a botte il 27 gennaio del 2019 nella sua abitazione di Cardito; sei anni per la mamma del piccolo, Valentina Casa, ritenuta responsabile di non aver interrotto la sequenza di violenza consumata dal suo convivente.

Ultimo aggiornamento: 17:52

