«Biogas, l'impianto di Acerra è pulito, mai più ostaggi della paura»

«Non siamo mostri. I nostri impianti sono praticamente a emissione zero, ma siamo disponibili al dialogo con la città per spiegare il nostro progetto». Ad assicurarlo è Mario Palma, 42 anni, amministratore unico della New Green Fuel, la società che intende realizzare ad Acerra una fabbrica per la produzione di biogas. L'impianto è stato autorizzato dalla Regione, ma è fortemente avversato dal vescovo Antonio Di Donna, dal Movimento 5 Stelle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati