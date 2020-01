Sigarette di contrabbando nel doppiofondo del mobile tv in cucina: anziano denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si aggirava in strada, fuori agli uffici postali, con uno zaino colmo di sigarette di contrabbando. A intercettare l’anziano, scoprendo poi il resto delle “bionde” nascoste in cucina, sono stati gli agenti del nucleo investigativo sicurezza sociale di Portici durante dei controlli in abiti borghesi.L’operazione è scattata intorno alle 8.30 di stamattina, quando la pattuglia ha fermato l’uomo in via Diaz. A un primo accertamento gli investigatori gli hanno trovato cinque stecche di sigarette all’interno del borsone che aveva con sé, ma convinti che ce ne fossero ancora altre, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare.Giunti a casa dell’anziano, gli agenti hanno notato un mobiletto tv collocato in cucina, con sopra un fornetto elettrico. Insomma, un posto dove difficilmente si poserebbe lo sguardo di chi cerca sigarette di contrabbando. E invece, l’uomo aveva ricavato scavando nel muro una sorta di doppiofondo, dove aveva nascosto altre 35 stecche di sigarette illegali, credendo di tenerle così al riparo da occhi indiscreti.A quel punto le “bionde” sono state sequestrate e per l’anziano è scattata la denuncia per trasporto e detenzione di tabacchi lavorati esteri.