Birre, erbacce e rifiuti tra le giostre: degrado al parco giochi Torre Nord

Mercoledì 5 Settembre 2018, 12:54

TORRE DEL GRECO - Birre, erbacce e rifiuti tra le giostre: degrado al parco giochi del quartiere Torre Nord. A un anno dall'inaugurazione dell'area play di via Scappi, rione a monte di Torre del Greco, protestano le mamme per le condizioni di incuria in cui versa la zona: l'erba alta diventa un ostacolo per i piccoli ed è ricoperta da un tappeto di rifiuti. Come se non bastasse, qualche vandalo ha lasciato tra le giostre i resti di un bivacco serale, con tanto di bottiglie di birra e cartoni della pizza. «Serve la videosorveglianza, questo parco è indecente e non possiamo consentire ai bambini di giocare tra l'immondizia», tuonano i genitori. «A che serve avere un'area play se poi la regaliamo ai teppisti? C'è bisogno di controlli».Non va meglio in un'altra area giochi di Torre del Greco, al parco al Porto-Scala di contrada Calastro: qui le giostre sono ricoperte di scritte sconvenienti. Bestemmie, parolacce, addirittura offese religiose: su una trave di legno che sostiene uno scivolo c'è il messaggio «Sesso e droga», su un'altra giostra campeggia un'imprecazione a sfondo religioso. Peggio ancora sulla casetta dei giochi dove ad essere offesi sono direttamente i più piccoli con l'esclamazione «Bimbi di me***a».