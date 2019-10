Giovedì 17 Ottobre 2019, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 17:06

Un black out elettrico su larga scala. Da Marano a Giugliano. Da oltre un'ora migliaia di residenti dei comuni a nord di Napoli e attività commerciali sono senza luce. Il guasto sta interessando i comuni di Giugliano, Marano, Calvizzano, Mugnano e altri territori dell'area giuglianese. I centralini dell'Enel hanno raccolto migliaia di segnalazioni. La protesta è dilagata anche sui social network, dove in migliaia stanno commentando la notizia. Da qualche minuto, almeno in alcuni comuni, la situazione starebbe tornando alla normalità. Le cause del guasto non sono ancora note.