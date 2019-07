Giovedì 4 Luglio 2019, 19:20

Black out elettrico al Vomero. Da piazza Immacolata a piazza Vanvitelli passando per il mercatino di via De Bustis, per via Tino da Camaino, via Luca Giordano e via Scarlatti negozi e abitazioni sono senza corrente da oltre mezz'ora. Decine le segnalazioni inviate ai Vigili del fuoco e alle società che si occupano della manutenzione degli ascensori. Non è la prima volta che, nelle ultime settimane, si verifica uno stop all'energia elettrica nella zona collinare della città.