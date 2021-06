Blackout in tutto il Nolano. Per colpa di una serie di guasti su linee di media tensione interrate gestite da E-Distribuzione, sono rimasti al buio la zona industriale di Nola e interi comuni del comprensorio. I tecnici di Enel e E-Distribuzione stanno lavorando incessantemente per ripristinare il servizio, diverse power station sono già state installate.