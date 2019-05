Blitz dei carabinieri ad Afragola, stanato latitante della camorra

Martedì 7 Maggio 2019, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomeriggio da tregenda ad Afragola per la cattura di un latitante di camorra. Dopo due ore di assedio e di ricerca, i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Monfregola, 40 anni, ritenuto elemento di spicco del clan Moccia sulla zona di Arzano. L’uomo si nascondeva all’ultimo piano di una palazzina in via duca d’Aosta ad Afragola. Tutta la zona è stata cinturato dai carabinieri e sorvegliata dall’alto da un elicottero dell’arma. Dopo due ore, l’uomo si è affacciato al balcone e ha detto in tono di sfida: «Sono qui».Monfregola era stato denunciato per estorsione da Giuseppe Orlando, cognato di Francesco Favella, altro colonnello del clan Moccia attualmente in galera, per estorsione. Orlando fu poi ammazzato un paio di mesi fa.Ancora non si conoscono i dettagli della cattura, ma sembra che i carabinieri abbiano individuato il latitante attraverso la triangolazione del cellulare. Prima di essere arrestato, i carabinieri hanno sfondato diverse porte di appartamenti della zona temendo che il latitante si fosse nascosto in qualche abitazione e che poi tenesse sotto minaccia di armi i malcapitati. La calma nella zona di via duca d’Aosta è ritornata solo dopo le 20:30.