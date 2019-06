Giovedì 27 Giugno 2019, 12:07

Blitz della Finanza in un centro sportivo di via Antica Trecase a Torre del Greco. Negli spogliatoi della struttura le fiamme gialle hanno recuperato circa 535 chilogrammi di sigarette di contrabbando.L’attività dei finanzieri della Compagnia di Portici è scattata all’alba, quando hanno notato un’auto che si dirigeva proprio verso il plesso sportivo, nella zona periferica della città. Dopo aver seguito il veicolo fino a destinazione, i baschi verdi hanno notato le scatole di cartone col marchio “Regina”, che una dopo l’altra venivano nascoste all’interno del locale.A quel punto sono entrati in azione, ponendo sotto sequestro l’intero carico di “bionde” illegali. Stando a quanto riferito dagli investigatori (diretti dal capitano Frassine), si trattava di confezioni di sigarette “Regina Rosse”, “Regina Blue” e “Marloboro Rosse”, tutte finite sotto chiave.I finanzieri hanno inoltre proceduto anche nei confronti dell’uomo che ha trasportato e scaricato le sigarette, arrestandolo, mentre il locatario del plesso sportivo è stato invece denunciato.Nessun dubbio per quanto riguarda la finalità di quel carico, le “bionde” sarebbero state temporaneamente nascoste nel centro sportivo, per poi essere smistate illecitamente.