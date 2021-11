Quarto, blitz al mercatino delle pulci: multe e sequestri

Blitz di vigili e carabinieri al mercatino delle pulci di Quarto. I controlli, mirati a contrastare i fenomeni di ricettazione e violazioni al codice della strada, si sono conclusi con un bilancio di 28 persone identificate, 42 veicoli controllati, 19 sanzioni elevate, di cui nove per mancanza di assicurazione, cinque per mancanza di revisione, tre per mancanza di documenti al seguito, una per guida senza patente, una per occupazione abusiva di suolo pubblico. E ancora: un deferimento all’autorità giudiziaria per guida reiterata senza patente, dieci sequestri amministrativi. Nello specifico, si tratta di otto autoveicoli e un motociclo di grossa cilindrata.

