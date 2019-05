Blitz al ​Parco dei Pini nel Napoletano: arrestato spacciatore 50enne

Venerdì 3 Maggio 2019, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato Poggioreale hanno arrestato Salvatore Silvestri, 50enne napoletano, responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.I poliziotti, nell’ambito dei predisposti servizi volti alla prevenzione dei reati in genere, hanno condotto un’accurata attività investigativa da cui è emerso che all’interno del rione “Parco dei Pini” in Casoria, era stata avviata un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri sera gli agenti si sono portati in strada vicinale Marrazzo ove constatavano il Silvestri intento in uno scambio droga-soldi con un acquirente.L’acquirente riusciva a dileguarsi mentre il Silvestri veniva inseguito a piedi dai poliziotti all’interno del rione, dove veniva bloccato mentre cercava di occultare una busta di plastica contenente 9 stecche di hashish e 9 bustine contenenti marijuana.L’uomo è stato accompagnato in Ufficio per le formalità di rito e dalla perquisizione personale venivano rinvenute altresì altre 4 stecche di hashish, 3 bustine contenenti marijuana e la somma di 210 euro.Il Silvestri è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa per la successiva convalida.