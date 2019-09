Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia Vomero supportati da quelli del reggimento “Campania” nell'ambito del protocollo di controlli cosiddetto “Piano Napoli”. I militari del nucleo operativo e della stazione Vomero hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini spaccio Carlo Piscopo, un 19enne del Rione Traiano già noto alle forze dell’ordine.



Piscopo era in via Caldieri quando è stato fermato e perquisito. Addosso aveva 7 dosi di marijuana del peso complessivo di 7 grammi e 90 euro in contante ritenuto provento di spaccio. Estesa anche all'abitazione, la perquisizione ha portato al sequestro di altre 23 dosi della stessa sostanza per 45 grammi totali, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Piscopo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. gli stessi militari hanno poi denunciato in stato di libertà un 46enne del rione traiano per guida senza patente e un 28enne del quartiere Materdei per aver forzato un posto di controllo: il 28enne era privo di assicurazione e per evitare sanzioni ha provato, senza successo, a sfuggire ai carabinieri. Nell'ambito dello stesso servizio sono stati denunciati anche un 33enne e un 24enne di afragola per tentata truffa.



I due hanno affiancato l'autovettura di un 90enne simulando con un gessetto e della vernice bianca il danno causato da un tamponamento; hanno provato a farsi consegnare del denaro quale risarcimento del danno ma non hanno concluso la “transazione” a causa dell'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Inutile il tentativo di fuga: i due sono stati bloccati, identificati e poi denunciati. Segnalati, infine, alla prefettura 4 assuntori di stupefacenti. Controllate, nel corso del servizio nel fine settimana, 210 persone e 63 veicoli: 7 le contravvenzioni al codice della strada elevate.

