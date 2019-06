Mercoledì 12 Giugno 2019, 14:51

Blitz anti-contrabbando nel comune di Mugnano. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano hanno arrestato Raffaele Morrone, classe 1966, residente a Mugnano e già noto alle forze dell'ordine, sorpreso nell’attività di vendita illegale.L'uomo è stato trovato in possesso di mille pacchetti di sigarette per un peso complessivo di venti chili circa. Il contrabbandiere è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, ed è in attesa giudizio direttissimo.