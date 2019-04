Telecamere per stanare chi deposita abusivamente rifiuti: decine di multe a Napoli est

Venerdì 12 Aprile 2019, 13:30

Operazione legalità a Napoli est per contrastare l’alto numero di discariche abusive sul territorio, Una situazione monitorata dalla polizia municipale di Barra, San Giovanni, Ponticelli che ha messo in campo un vero e proprio piano di emergenza con l’installazione di videosorveglianza nei punti maggiormente colpiti da sversamenti illegali e depositi fuori orario.L’ attività organizzata da Enrico Fiorillo.comandante dell’unità che opera nella periferia est, si è svolta attraverso due fasi partendo dall’installazione di occhi elettronici grazie alla collaborazione di sponsor e quindi costi zero per l'amministrazione comunale. Zona altamente a rischio è risultata essere via Cupa Rubinacci, a Barra, dove la ditta la partnership gratuita con la ditta Edil Borrelli ha permesso il montaggio di telecamere per videosorvegliare la zona con un elevato numero di scarichi abusivi.Nel giro di poco meno di 24 ore sono stati elevati dagli agenti, 20 verbali e, anche informative di reato per lo sversamento amianto e guaina. Altri interventi della polizia municipale si sono concentrati in via Atripaldi e via delle Repubbliche Marinare, dove sono stati elevati altri 20 verbali. Nel complesso l'ammontare delle sanzioni si aggira su una cifra di 20mila euro a cui vanno aggiunti i verbali in materia di mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte dei commercianti alimentari.Gli agenti guidati da Fiorillo, hanno sequestrato e distrutto nel mercato in via Taverna del Ferro, circa 450 kg. di frutta e verdura tra cui carciofi, patate e varietà di cibi per verbali da una somma totale di circa 10.000 euro a cui vanno aggiunte le sanzioni per occupazione di suolo.