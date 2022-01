Altro arresto in un blitz anti-droga dei carabinieri a Castello di Cisterna. In azione i militari a Brusciano, all’interno della “219”, hanno bloccato due pusher, di 41 e 23 anni. Nelle loro tasche 42 dosi tra crack e cocaina pronte per essere vendute. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma contante di 425 euro.