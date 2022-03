Blitz anti-movida a Napoli, controlli in zona Chiaia e centro storico

Numerosi controlli sono stati effettuati dalla polizia municipale di Napoli in chiave anti movida e per il rispetto dell'ordinanza sindacale sul tema. In particolare sono state verificate 175 attività e dai controlli fatti è scaturito un verbale nella zona del centro storico, in Calata Trinità Maggiore, per il mancato rispetto dell'orario di chiusura. I controlli sono poi continuati fino all' alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 5, come previsto dall'ordinanza.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Napoli i carabinieri setacciano le strade della movida: blitz a... LA MOVIDA Movida a Salerno, cancelli e fioriere come dissuasori nel centro... IL CASO Movida a Napoli, 14 locali e clienti multati per aver violato le...

Dai controlli di polizia amministrativa effettuati sono scaturiti ulteriori 34 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la mancata differenziazione dei rifiuti. Nella zona di Chiaia mirati controlli ai venditori ambulanti hanno permesso di accertare e denunciare, in via Cesario Console 3, ambulanti abusivi che vendevano merce contraffatta con il sequestro penale di 61 borse; in piazza Plebiscito, via Chiaia e via Partenope venivano controllati e sanzionati 4 venditori ambulanti con il sequestro di 10.154 cover e vetri di protezione per smartphones e 2.780 pezzi di bigiotteria.

Mentre sul fronte del contrasto all'abbandono dei rifiuti gli agenti della municipale effettuavano controlli sul territorio del quartiere S.Giovanni elevando 5 verbali per sversamenti illeciti verificando siti segnalati per discariche abusive in via Argine e via Taverna del ferro altezza Istituti scolastici. Sono stati effettuati inoltre 235 controlli per la normativa anti-Covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali elevando 10 verbali per il mancato controllo del green pass, inosservanza delle regole del distanziamento e mancato uso delle mascherine all'interno dei locali.

Sul fronte delle verifiche al codice della strada sono stati effettuati 271 controlli ed elevati 194 verbali e sottoposto a sequestro amministrativo 6 veicoli oltre alla rimozione di 66 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.