Blitz antidroga nel Napoletano: sequestrata mariujana, arrestato 36enne

Giovedì 21 Marzo 2019, 14:48

Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Marano, intervenuti nella notte nella zona Grotta dell'Olmo, nel Giuglianese. I militari dell'Arma della Sezione operativa, al termine di una mirata attività investigativa, hanno arrestato Antonio Zasso, 36 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, vario materiale per il taglio e il confezionamento nonché appunti relativi all'intensa attività di spaccio e alcune migliaia di euro in contanti. L'arrestato è in attesa dell'udienza di convalida.Nella giornata di ieri, inoltre, i carabinieri hanno arrestato un uomo, residente a Marano, per atti persecutori.