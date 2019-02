Domenica 24 Febbraio 2019, 11:21

La polizia municipale di Napoli nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto della microcriminalità,disposte dal comandante generale Ciro Esposito, ha tratto in arresto due spacciatori mentre vendevano sostanze stupefacenti nei pressi di piazza Bellini.Gli agenti della unità operativa investigativa centrale hanno sorpreso, questa notte, in flagranza di reato due giovani, B. A. e T. K., responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una preliminare attività di osservazione, gli agenti avevano modo di notare che alcune persone si aggiravano tra la folla con fare sospetto. In particolare l’attenzione si è focalizzata sui movimenti di un soggetto, di corporatura esile, con giubbino di colore blu e cappellino a visiera di colore marrone, che continuamente percorreva via San Sebastiano nel tratto di strada che va da piazzetta Casanova a Port’Alba, in seguito identificato quale B. A. di anni 29.Analogo comportamento aveva un secondo soggetto sospetto, di corporatura robusta che indossava una giacca militare mimetica, identificato quale T. K. di anni 20. Entrambi fermati sono risultati in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in bustine per lo spaccio ai ragazzi che stazionavano in zona.Sono stati tratti in arresto e successivamente giudicati presso il Tribunale di Napoli con il rito direttissimo: condannati a 10 mesi di reclusione, con pena sospesa.