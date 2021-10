Napoli, blitz antidroga tra Scampia e Porta Capuana: 4 arresti per spaccio

Servizi anti-droga per i carabinieri della compagnia Napoli-Stella e per quelli del nucleo radiomobile di Napoli.

A Porta Capuana i militari del nucleo operativo hanno arrestato per spaccio di droga il 28enne Salvatore Cappiello e la sua compagna 33enne Luisa Minieri. I due sono già noti alle forze dell'ordine ed abitano nel quartiere San Lorenzo.

I carabinieri li hanno sopresi mentre cedevano ad un cliente - poi segnalato alla prefettura – 5 dosi di cocaina. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri 9 involucri di cocaina e di una dose di marijuana. Sequestrata la somma contante di 655 euro ritenuta provento del reato. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.

A Scampia, invece, altri 2 arresti.

I carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Gennaro Calvino, 42enne di Scampia già noto alle forze dell'ordine.

E’ accaduto in via Ortese e l’uomo è stato sorpreso mentre provava a nascondere stupefacente in un’aiuola, sotto ad alcune foglie secche. 44 dosi di eroina-kobret che gli sono costate i domiciliari. E’ ora in attesa di giudizio.

In manette anche Domenico Esposito, 48enne già noto alle forze dell’ordine. I militari – impegnati in un servizio di appostamento alla vela rossa – hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 27 dosi di kobret, 47 dosi di cocaina, 31 involucri contenenti eroina. Sequestrati anche 249 euro in contanti ritenuti provento del reato.