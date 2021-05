Blitz nel campo rom di Qualiano, auto sequestrate e pulizia straordinaria

Carabinieri e agenti della polizia municipale in azione nel campo rom a ridosso tra i comuni di Qualiano e Giugliano. I militari dell'Arma hanno sequestrato numerose autovetture non in regola ed effettuato una serie di perquisizioni. Nello stesso luogo, come comunicato dal sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, anch'egli presente sul posto, sono intervenuti anche gli operatori della Multiservizi, che hanno eseguito un intervento di pulizia stroardinaria. «Sulla questione ambientale, quello della nostra amministrazione è un impegno costante - spiega il primo cittadino - Per uscirne vincitori, però, è necessaria la fattiva collaborazione dei cittadini. Tutti dobbiamo essere sentinelle del nostro territorio. Non bisogna girarsi dall’altra parte. Mai».

