Lunedì 1 Aprile 2019, 10:59

I carabinieri della Compagnia di Marano, su ordine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, stanno procedendo all'acquisizione degli atti amministrativi di tre importanti piani di lottizzazione edilizia del territorio. Il blitz dei militari dell'Arma, presso l'ufficio tecnico comunale di via Nuvoletta, è in corso da alcuni minuti. I piani di lottizzazione edilizia, in passato fonte di aspre polemiche politiche, sono tornati in auge nelle ultime settimane. L'iter per il via libera a uno dei tre comparti (C17) è in dirittura d'arrivo. Gli appartamenti, diverse centinaia, sorgerebbero anche in una zona (comparto C14) già finito in passato sotto la lente di ingrandimento della magistratura partenopea e sequestrata per diversi anni.